Polizei Hagen

POL-HA: 50-Jähriger Randalierer zeigt nacktes Gesäß - Beamte nehmen den Mann in Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg nahmen Polizeibeamte am Donnerstagmittag (03.03.2022) einen 50-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Gegen 12.00 Uhr fiel der Hagener an einem Supermarkt in der Lindenbergstraße auf. Ein Mitarbeiter rief die Polizei hinzu und sagte den Beamten, dass der Mann sich Kunden und Mitarbeitern gegenüber aggressiv verhalten hatte. Dann ging er in Richtung der Möllerstraße weg und zeigte vor dem Geschäft sein nacktes Gesäß. Noch in der Möllerstraße trafen die Polizisten den 50-Jährigen an. Er schrie laut umher und war aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ, erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis, welchem er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Er provozierte vorbei laufende Passanten weiterhin und erhob den Polizisten gegenüber die Hand. Diese legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell