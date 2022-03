Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Täter reißt Geldbörse eines 19-Jährigen an sich

Hagen-Mitte (ots)

Drei bislang unbekannte Personen sprachen am Donnerstagabend (03.03.2022) in der Innenstadt einen 19-Jährigen an und raubten ihm Geld aus seinem Portemonnaie. Der Hagener war, gegen 21.50 Uhr, am Sparkassen-Karree unterwegs, als die Unbekannten ihn ansprachen. In diesem Gespräch forderte einer der Männer den 19-Jährigen aus unbekanntem Grund dazu auf, ihm seinen Ausweis zu zeigen. Dies tat der Hagener und steckte seine Geldbörse anschließend wieder in seine Tasche. Der Täter wiederholte seine Forderung und wollte den Ausweis ein zweites Mal sehen. Dabei riss er dem 19-Jährigen das Portemonnaie gewaltsam aus der Hand, nahm Geld daraus und warf die Geldbörse dann auf den Boden. Die drei Unbekannten gingen dann zunächst langsam in Richtung der Dahlenkampstraße weg. Als sie bemerkten, dass der Hagener den Polizeinotruf wählte, rannten sie weg. Der Mann konnte die Gruppe noch einige Meter verfolgen, verlor sie allerdings in der Straße Elbersufer aus den Augen. Den Täter, der das Portemonnaie an sich riss, konnte er als etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa 175 cm bis 180 cm groß beschreiben. Er war schlank, hatte schwarze Haare und trug eine blaue Jeanshose sowie einen weißen Kapuzenpullover. Die beiden anderen Unbekannten waren nach Angaben des 19-Jährigen ebenfalls zwischen 16 und 17 Jahren alt und 175 cm bis 180 cm groß. Einer von ihnen hatte eine etwas breitere Statur, schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Er war mit einer Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Dritte Mann war schlank, hatte schwarze Haare und trug eine Jeans sowie einen weißen Pullover. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes ein und übergaben die weitere Bearbeitung an die Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell