Polizei Hagen

POL-HA: Schreckschusswaffe gefunden - Mann landet im Polizeigewahrsam

Hagen-Boele (ots)

Am Abend des 02.03.2022 ging ein Anruf mit der Meldung ein über die 110 ein, dass auf einer Parkbank in der Fröbelstraße in Hagen drei Männer Alkohol konsumieren sollen. Unter den Personen sollte sich eine Pistole befinden. Polizisten gingen um 20:20 Uhr zu der angegebenen Adresse, um die Informationen zu überprüfen. Die Beamten näherten sich zunächst mit gezogenen Dienstwaffen den drei Männern an. Eine Schusswaffe konnte zunächst nicht gesehen werden, sodass alle Personen dazu aufgefordert wurden, die Hände aus den Taschen zu nehmen. So konnten die Beamten sehen, dass niemand die Schusswaffe in der Hand hatte. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte bei einem der Männer die Schreckschusspistole in der rechten Jackentasche aufgefunden werden. Das dazugehörige Magazin mit 16 Patronen lag unter der Jacke des 64-Jährigen auf der Parkbank. Bei der Munition handelte es sich um Schreckschusspatronen (9mm). Alle drei Personen schienen erheblich alkoholisiert zu sein. Die Pistole stellten die Beamten sicher. Ein weiterer Mann aus der Dreiergruppe zeigte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten eine äußerst aggressive Haltung und beleidigte diese. Da ein unmittelbarer Angriff seitens des 23-jahrigen Hageners nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zunächst mittels Handschellen gefesselt. Auch bei der Verbringung zum Streifenwagen musste der Mann durch die Beamten teilweise getragen und gezogen werden, da er sich immer wieder fallen ließ. Im Polizeigewahrsam verhielt sich der Betroffene durchgehend unkooperativ und aggressiv. Bei der Durchsuchung sperrte er sich erneut und beleidigte die Beamten. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (rus)

