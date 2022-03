Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Geschäft in der Innenstadt - Verkäuferin drängt Täter aus dem Laden

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Mittwochnachmittag (02.03.2022) ein Geschäft in der Innenstadt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Bereits gegen 16.00 Uhr wurde die 52-jährige Verkäuferin des Geschäftes in der Frankfurter Straße auf den späteren Täter aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt bediente sie noch einen anderen Kunden. Der Unbekannte schaute sich im Verkaufsraum um und verließ diesen kurz darauf wieder. Nachdem der Kunde den Laden verlassen hatte, kehrte der Täter zurück, ging auf direktem Wege zur Kasse und holte ein Küchenmesser hervor. Er sagte der 52-Jährigen, dass er familiäre Probleme habe und deshalb Geld brauche. Der Verkäuferin gelang es, den Unbekannten aus dem Geschäft zu drängen. Dabei ließ er das Messer fallen und flüchtete anschließend in Richtung der Schulstraße. Den Polizeibeamten sagte die Frau, dass der Täter circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 cm bis 175 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Arbeitshose sowie schwarze Arbeitsschuhe. Außerdem hatte er eine schwarz-graue Wollmütze auf dem Kopf und einen dunklen Rucksack bei sich. Weiterhin fiel der Verkäuferin auf, dass der Unbekannte "nuschelte". Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der versuchten räuberischen Erpressung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell