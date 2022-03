Polizei Hagen

POL-HA: Direkt vor dem Polizeipräsidium - 67-Jähriger stiehlt Gehwegplatten aus Baustelle und wird von Polizeibeamtem beobachtet

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 67-jähriger Mann lud am Mittwochabend (02.03.2022) Gehwegplatten von einer Baustelle gegenüber des Polizeipräsidiums in sein Auto ein. Dabei beobachtete ihn ein Beamter. Gegen 19.50 Uhr war der Polizist privat am Otto-Ackermann-Platz unterwegs. Er bemerkte dort den Hagener, der mit seinem PKW in den Baustellenbereich gefahren war. Der Mann lud Gehwegplatten, die in diesem Bereich gelagert werden, in seinen Kofferraum ein. Da er dies ganz offensichtlich ohne Berechtigung tat, rief der Polizeibeamte seine Kollegen hinzu. Ihnen teilte der 67-Jährige mit, dass er absichtlich die alten Platten ausgewählt hat, die seiner Meinung nach nicht mehr verwendet werden. Die Beamten forderten den Mann dazu auf, den Kofferraum wieder leer zu räumen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls gegen ihn ein. (sen)

