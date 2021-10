Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugensuche nach Unfallflucht.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 16.10.2021, gegen 04.00 Uhr, im Bereich der Einmündung Hauptstraße / Neckarburkener Straße in Mosbach sucht die Polizei nach einem vermutlich dunkelblauem Fahrzeug. Der/die gegenwärtig noch unbekannte Fahrzeugführer/-in beschädigte in diesem Zusammenhang neben einer Verkehrsinsel noch ein Verkehrszeichen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell