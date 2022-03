Polizei Hagen

POL-HA: Augen auf im Straßenverkehr

Hagen (ots)

Ein 13-jähriger Schüler stand am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Badstraße auf der Seite der Sparkasse. An dieser Stelle wollte er die Straße in Richtung Rathaus-Apotheke überqueren.

Offensichtlich hatte er eine wesentliche Grundregel der Verkehrserziehung nicht befolgt, die Kindern schon im Grundschulalter beigebracht werden. Vor dem Überqueren am Bordstein warten, nach links, rechts und wieder links sehen und erst dann losgehen, wenn die Straße frei ist.

Der junge Mann sah nur nach rechts und bemerkte deshalb den von links kommenden, sehr langsam fahrenden Linienbus offensichtlich nicht. Als er loslief, prallte er gegen die Seitenwand des Busses und verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Knie. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte er von dort wieder entlassen werden. Die Eltern wurden informiert, der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell