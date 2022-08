Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, dem 30. Juli 2022 um 20.00 Uhr und Sonntag, dem 31. Juli um 13.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite eines Audi A6. Zur Tatzeit war dieser im Goldregenweg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-9316-0 entgegen.

Friesoythe Kampe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 17.52 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Ostrhauderfehn mit seinem Pkw die Barßeler Straße in Fahrtrichtung Kampe. Nach einer Linkskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei. Der junge Mann und seine 19-jährige Beifahrerin aus Barßel verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 17.54 Uhr, übersah ein 33-Jähriger aus Westoverledingen einen Begrenzungsstein auf einem Parkplatz in der Glaßdorfer Straße und fuhr mit seinem Pkw auf den Stein. Durch den Aufprall schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dadurch leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,00 Euro.

Barßel - Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, dem 01. August 2022 um 01.15 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Westerstede die Loher Straße aus Godensholt kommend, in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. Auf regennasser Fahrbahn verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus auf den dortigen Kreisverkehr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, am Kreisverkehr entstand ebenfalls Schaden. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde im nahegelegenen Krankenhaus entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3300,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell