Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Kennzeichendiebstahl an Funkstreifenwagen

Am Montag, dem 01. August um 01.42 Uhr entwendete ein 22-Jähriger aus Damme das vordere Kennzeichen eines Funkstreifenwagens, welcher in der Schützenstraße parkte. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher versuchte den Täter festzuhalten, hierbei fiel ihm das Kennzeichen aus den Händen. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch kurze Zeit später im Nahbereich durch die Polizeibeamten angetroffen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Einbruch in Wettbüro

Am Samstag, dem 30. Juli 2022 zwischen 21.45 Uhr und Sonntag, dem 31. Juli um 00.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wettbüro an der Großen Straße ein. Die Eingangstür wurde dabei beschädigt. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Spiel- und Wettautomaten, sowie die Kasse wurden gewaltsam geöffnet und eine bislang ungekannte Menge an Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Einbruch in Fahrradschuppen

Im Zeitraum von Freitag, dem 15. Juli 2022 um 17.00 Uhr bis Freitag, dem 29.07.22 um 01.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Fahrradschuppen in der Straße Immenkamp ein. Die Eingangstür wurde beschädigt und zwei verschlossene, hochwertige E-Bikes der Marke Gazelle entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter 05491-99936-0 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 23.25 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Dinklage mit einem Pkw den Schützenweg, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Fahrzeuges, ein 35-jähriger aus Lohne, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Lohne - Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, dem 29. Juli 2022 um 09.00 Uhr und Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 12.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Memlebenstraße, zunächst gewaltsamen Zutritt zum Gelände und anschließend in die Räumlichkeiten des dortigen Kindergartens. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Kraftwagen

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 in der Zeit von 13.40 Uhr bis 14.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Pkw-Schlüssel eines schwarzen Audi A3, aus einem unverschlossenen Spint eines Fitnesscenters in der Dinklager Straße. Anschließend wurde der dazugehörige Pkw des 23-jährigen Mannes aus Vechta, vom dortigen Parkplatz entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 01. August 2022 um 00.01 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Dinklager Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle händigte er den Beamten einen gefälschten polnischen EU-Kartenführerschein aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 30-Jährige aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr während der Probezeit

Am Sonntag, dem 01. Juli 2022 um 04.24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 46-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, welcher mit seinem Pkw die Westerhauser Straße befuhr. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,34 Promille bestätigte. Als die Beamten den Führerschein des Mannes beschlagnahmten stellten sie zudem fest, dass er sich aktuell noch in der Probezeit befand. Eine Blutprobe wurde im nahegelegenen Krankenhaus entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl von Kaugummiautomaten Im Zeitraum um den 19. Juli 2022 entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, Zur Spredaer Mühle und Oyther Straße, die dort aufgestellten Kaugummiautomaten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1050 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Am Samstag, dem 30. Juli 2022 um 23.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Rombergstraße, eine im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindliche Fensterscheibe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 um 16.08 Uhr, beabsichtigte eine 35-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw von der Straße Hasenstrohe, auf die Schwichteler Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 63-jährige Radfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 63-Jährige stürzte. Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.40 Uhr, parkte ein 54-jähriger aus Goldenstedt seinen Pkw Mercedes-Benz A 170, an der Großen Straße in Vechta. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung am Außenspiegel seines Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell