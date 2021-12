Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Rhynern (ots)

Zwischen Freitag, 24.12. und Donnerstag, 30.12. wurde in ein Einfamilienhaus in der Mercatorstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter warfen mit einem Stein die Terrassentür ein und gelangten so in das Hausinnere. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Goldschmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell