Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Samstagabend, 13.11.2021, auf der B 34 bei Wehr-Brennet hat vier Verletzte gefordert, darunter zwei Kinder. Gegen 18:00 Uhr war ein 26 Jahre alter Citroen-Fahrer von der B 34 nach links abgebogen, um weiter auf der B 518 in Richtung Wehr zu fahren. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW. Neben dem Citroen-Fahrer wurden die drei Insassen im VW, ein 39 Jahre alter Mann und zwei Kindern im Alter von drei und sieben Jahren, verletzt. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt keiner der Verletzten schwere Verletzungen. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 28000 Euro. Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Eine Fachfirma musste die Straße reinigen.

