Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlicher Dieb dank Türkamera überführt

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Dieb hat eine Türkamera in St.Blasien überführt. Bereits in der Nacht zum Samstag, 06.11.2021, war ein Rasenmäher gestohlen worden. Dieser stand vor einem Anwesen, das über eine Türkamera verfügte und die das Tatgeschehen aufzeichnete. Ein Zeuge erkannte darauf den mutmaßlichen Tatverdächtigen und sprach diesen auf den Diebstahl an. Der 32-jährige sei wohl sprachlos gewesen. Eine viertel Stunde später war der Rasenmäher wieder da. Um eine Strafanzeige kam der Tatverdächtige allerdings nicht herum.

