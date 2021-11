Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Tennis-Vereinsheim und Fitnessstudio

Selm (ots)

Nach Einbrüchen in ein Tennis-Vereinsheim und Fitnessstudio in Selm am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Freitag (29.10.2021), 22.30 Uhr, und Samstag (30.10.2021), 08.00 Uhr, eine Scheibe eines Vereinsheims einer Tennisanlage in der Straße Campus ein und betraten das Objekt. Ohne Beute flüchteten die Täter unerkannt. Ebenfalls in dieser Nacht drangen zwischen 21.00 und 06.55 Uhr bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Fitnessstudio am Sandforter Weg ein, durchsuchten die Büroräume und entwendeten einen Tresor sowie Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

