Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der Rotherbachstraße leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am Freitagabend ( 29.10.2021 ) kam es gegen 21:00 Uhr auf der Rotherbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 19 jähriger Bergkamener war mit seinem PKW aus bislang ungeklärten Gründen zunächst auf den rechten Gehweg geraten, überfuhr ein Verkehrsschild und kam dann in Höhe der Einmündung Dahlienhof links auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr Bergkamen beseitigt wurden. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an PKW, Schild und Verkehrsinsel wird insgesamt auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Durch den Bauhof der Stadt Bergkamen wurde das Verkehrszeichen neu aufgestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell