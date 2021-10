Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - PKW mit Anhänger fuhr gegen Laterne - Fahrer leicht verletzt

Werne (ots)

Am Samstagmittag ( 30.10.2021 ) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Horster Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 42 jähriger Werner fuhr mit seinem Gespann aus PKW mit Anhänger die Horster Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Bergstraße geriet er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigte Laterne wurde durch das zuständige Versorgungsunternehmen gesichert. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Gespann war noch fahrbereit und wurde durch Angehörige des Fahrzeugführers von der Unfallstelle abgeholt.

