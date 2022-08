Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220802.4 Wrist: Alkohol-Diebe erwischt

Wrist (ots)

Am Sonntagabend haben sich fünf Männer an einem Getränkelager eines Marktes in Wrist bedient. Dank einer Videoüberwachung fiel die Tat auf und die Polizei nahm die Diebe zeitnah fest.

Kurz nach 22.00 Uhr verschafften sich fünf Männer über einen Zaun Zutritt zu dem Getränkelager eines Wrister Supermarktes, stahlen hieraus vier Bierkästen, luden diese in einen Einkaufswagen und begaben sich zum örtlichen Bahnhof. Ein Mitarbeiter des Ladens beobachte den Diebstahl über eine Videoaufzeichnung und nahm die Verfolgung der Täter gemeinsam mit einem Bekannten auf. Sie und die alkoholisierten Diebe trafen Beamte schließlich am Bahnhof an. Einige Flaschen Bier hatten die Männer ohne festen Wohnsitz bis dahin bereits geleert, die übrigen mussten sie wieder abgeben. Zur Identitätsfeststellung kamen die Tatverdächtigen erst einmal zum Itzehoer Polizeirevier, eine Staatsanwältin ordnete die Entnahme von Blutproben bei den Betrunkenen an. Die Beschuldigten müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell