Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.09.2021 ereignete sich in der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 194 gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw beschädigte. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam, sah, dass der Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges beschädigt wurde und den Pkw (silber oder grau mit getönten Scheiben) des Verursachers, der in Richtung Jeversche Straße fuhr. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 entgegen.

