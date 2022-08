Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220802.1 Itzehoe: Zeugen nach Brandstiftung gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zur 23. Juli 2022 ist es in Itzehoe zu einer Brandstiftung an einem Holzunterstand gekommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die vor Ort Bilder oder Filme erstellt haben.

Gegen Mitternacht ging in der Neuen Straße ein Holzunterstand in Flammen auf. Das Feuer griff auf einen benachbarten Carport sowie auf das sich darin befindende Auto über. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, die Itzehoer Kripo geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Während der Löscharbeiten der Feuerwehr sollen sich einige Schaulustige vor Ort befunden und Video- und Fotoaufnahmen gefertigt haben. Die Ermittler bitten darum, dass sich diese Personen oder sonstige Zeugen unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell