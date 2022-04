Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch durch Graffiti auf Radweg bei Mayen-Hausen

Mayen (ots)

Am Samstag, den 23.04.2022, wurde eine vormittags eine Sachbeschädigung durch Graffiti auf dem Radweg zwischen Mayen und Polch festgestellt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten in der Nähe des Hausener Viaduktes ein Schild mit Schriftzügen in rot-pinker und grüner Farbe besprüht. Der Schaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell