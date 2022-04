Rottweil (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es in zwei Fällen zu Sachbeschädigungen an mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen (Enforcement Trailer) der Stadt bzw. des Landratsamtes Rottweil. In einem Fall wurde der sogenannte Enforcement Trailer in Rottweil nahe der Römerschule mit Farbe besprüht, im anderen Fall ...

mehr