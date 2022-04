Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Zimmern ob Rottweil) Unbekannte besprühen Geschwindigkeitsmessanlage an Schule (15.04.2022)

Rottweil (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in zwei Fällen zu Sachbeschädigungen an mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen (Enforcement Trailer) der Stadt bzw. des Landratsamtes Rottweil.

In einem Fall wurde der sogenannte Enforcement Trailer in Rottweil nahe der Römerschule mit Farbe besprüht, im anderen Fall die mobile Messanlage in der Rottweiler Str. in Zimmern ob Rottweil mittels Farbe beschädigt.

Hinweise auf die Verursache erbittet das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell