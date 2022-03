Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht und Einbrecher ohne Beute

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

VW Golf touchiert und weitergefahren - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Wer am Donnerstag in der Straße "Am Schäferpfad" unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 7 und 13 Uhr im Bereich der Hausnummer 2 ereignet hat, geben. Dort parkte ein silberner VW Golf. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den Golf offenbar gestreift und einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Main-Kinzig-Kreis

Einbrecher wurde gestört und flüchtete - Erlensee

(fg) Die lauten Schreie einer Nachbarin störten einen Einbrecher, der am Donnerstagvormittag im Begriff war, in eine Wohnung in der Langstraße einzusteigen. Der junge Mann, der sich durch die Schreie offenbar gestört fühlte, ließ daher von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung der Leipziger Straße. Gegen 10.30 Uhr beobachtete die Anwohnerin den etwa 1,60 Meter großen und circa 20 Jahre alten Unbekannten, der über ein geöffnetes Fenster in den Innenraum einer Hochparterrewohnung im Bereich der einstelligen Hausnummern klettern wollte. Der Mann war schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug ein orangefarbenes Kapuzenshirt. Im Zusammenhang mit der Flucht ist im Tatortbereich ein dunkler Kleinwagen aufgefallen, der einhergehend mit der fußläufigen Flucht des jungen Mannes ebenfalls zügig in Richtung Leipziger Straße davongefahren ist. Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf den auffällig gekleideten Einbrecher sowie das mutmaßlichen Fluchtfahrzeug geben können und bitte diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 25.03.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

