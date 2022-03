Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorab-Pressebericht: Pkw-Brände; Mercedes verunfallt nach Flucht vor Polizeikontrolle; Porsche geschrottet

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Hoher Schaden bei zwei Pkw-Bränden: Kripo geht von Brandstiftung aus - Offenbach

(lei) Zwei brennende Autos im Stadtteil Bürgel riefen am Donnerstagabend nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Polizei auf den Plan. Den Schaden an beiden Fahrzeugen, die dabei erheblich beschädigt wurden, schätzen die Beamten auf etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht derweil von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen. Zunächst wurde gegen 20.20 Uhr ein in Vollbrand stehender Smart im Karl-Herdt-Weg 402 gemeldet. Der weiße Wagen, der dort schon seit längerer Zeit in einem Feldweg stand und an dem keine Kennzeichen angebracht waren, brannte vollständig aus. Um 22 Uhr wurden die Rettungskräfte dann zu einem in Flammen stehenden BMW gerufen, der in der Straße "Am Maingarten" (Höhe Hausnummer 5) abgestellt war. An dem grauen 730d, der im vorderen Bereich ausbrannte, entstand ein vorläufig bezifferter Schaden von etwa 90.000 Euro. In der Nähe dieses Tatortes konnte ein Passant vier männliche Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren wahrnehmen, die zur Tatzeit schnellen Schrittes in Richtung Bürgeler Friedhof davonliefen. Einer davon hatte kurze braune lockige Haare und eine hellbraune Ledertasche in der Hand gehalten. Ob dieses Quartett mit dem Brand des BMW beziehungsweise auch dem Smart-Brand in Verbindung steht, ist noch unklar und wird nun im Zuge der Ermittlungen geprüft. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zum Fahrer des schwarzen Toyota geben? - Offenbach

(lei) Nachdem es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht im Taunusring gekommen war, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hierbei soll es sich um einen schwarzen Toyota Yaris mit dem Teilkennzeichen "OF-MH" gehandelt haben. Der oder die Fahrerin war im Zeitraum zwischen 10.50 Uhr und 11.10 Uhr auf der rechten von zunächst zwei Fahrspuren aus Richtung Autobahn 661 kommend unterwegs, während sich der zweite beteiligte Wagen, ein schwarzer Mercedes mit OF-Kennzeichen, auf dem linken Fahrstreifen befand. Im Bereich der Hausnummer 14, wo die Fahrbahn einen leichten Rechtsschwenk macht und sich auf drei Fahrspuren aufweitet, fuhr der Toyota offenbar aus Unachtsamkeit weiter geradeaus, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß mit der V-Klasse kam. Der Yaris fuhr anschließend in Richtung Odenwaldring davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Toyota-Fahrer beziehungsweise zur -Fahrerin machen können, mögen sich beim Polizeirevier Offenbach melden (069 8098-5100).

3. E-Klasse flüchtet vor Kontrolle und verunfallt: IBIS sucht Fahrer - Offenbach

(lei) Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei am Donnerstagabend nach einem zu Fuß flüchtigen Mercedes-Fahrer, der kurz zuvor vor einer Verkehrskontrolle abgehauen war. Der silberne E320 sollte gegen 18.50 Uhr im Bereich der Bundesstraße 448 einer Kontrolle unterzogen werden, als der Fahrer plötzlich Gas gab und in Richtung Obertshausen davonraste. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor er in der Ausfahrt Richtung Lämmerspiel im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen, die beiden Insassen flüchteten schließlich zu Fuß. Während der 42-jährige Beifahrer, der sich dabei leicht verletzte, im Rahmen der Nacheile gefasst werden konnte, gelang dem Fahrer die Flucht. Obwohl auch die Suche aus der Luft erfolglos blieb, liegen bereits Hinweise auf die Identität des Flüchtenden vor. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, auch die Bäume wurden erheblich beschädigt; der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Zeugen der Flucht mögen sich beim Polizeirevier Offenbach melden (069 8098-5100).

4. Crash mit Ampel: 30-Jähriger schrottet Cayenne - Neu-Isenburg

(lei) Unter Alkoholeinfluss hat ein 30 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen einen Verkehrsunfall mit seinem Porsche verursacht. Der Mann aus Neu-Isenburg war gegen 2.10 Uhr auf der Bundesstraße 459 aus Richtung Sprendlinger Landstraße kommend unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung B459 / "Am Forsthaus Gravenbruch" aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die rechts neben der Fahrbahn befindliche Ampelanlage stieß. Der Cayenne blieb auf der Linksabbiegerspur liegen und war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen wurde durch den Aufprall im Frontbereich komplett eingedrückt und sämtliche Airbags lösten aus. Auch die Ampel wurde in Mitleidenschaft gezogen - Gesamtschaden etwa 80.000 Euro. Da die Beamten bei dem 30-Jährigen Alkohol in der Atemluft feststellten (Test ergab einen Wert von 0,91 Promille), musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Offenbach, 25.03.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell