Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte versuchen Kabel zu stehlen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bergkamen (ots)

Am Freitagmorgen (25. Februar) stellten Bahnmitarbeiter fest, dass es auf der Strecke Oberaden nach Bergkamen zu einem versuchten Kabeldiebstahl gekommen ist. Die Bundespolizei setzte einen Schutzhund ein und sucht nun nach Zeugen.

Gegen 04:45 Uhr wurde die Bundespolizei Dortmund über einen möglichen Kabeldiebstahl am Brückenbauwerk über dem Weg "Zechenbahn" in der Nähe des Bahnhofs Bergkamen informiert. Gemeinsam mit Technikern der Deutschen Bahn stellten die Beamten fest, dass Unbekannte einen Kabelschacht geöffnet und an mehreren Stellen versucht haben, die dort befindlichen Kabel zu durchtrennen. Dabei müssen die unbekannten Täter gestört worden sein, da die Kabel nicht komplett entfernt, jedoch sehr stark beschädigt wurden.

Mit Hilfe eines Diensthundes konnte der Fluchtweg der Unbekannten rekonstruiert werden. Des Weiteren wurden Reifenspuren aufgefunden.

Die Einsatzkräfte fertigten Lichtbilder und sicherten Spuren. Die genaue Schadenshöhe beläuft sich nach jetzigem Stand auf ca. 3.000 Euro. Zudem kam es zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnbetrieb und die Bahnstrecke ist zurzeit nicht befahrbar.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen in der Nähe der Brücke "Zechenbahn" in Bergkamen beobachten können, die sich an einem Kabelschacht zu schaffen machten. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell