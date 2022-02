Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb bestiehlt 52-Jährige im Intercity - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen im Hagener Hauptbahnhof

Hagen - Magdeburg (ots)

Am Mittwoch (23. Februar) bemerkte eine 52-Jährige in einem Intercity nach Hagen, dass ihre Brieftasche entwendet worden ist. Das Zugpersonal alarmierte die Bundespolizei im Hagener Hauptbahnhof.

Gegen 12 Uhr bemerkte eine Magdeburgerin im IC 2044 von Gütersloh nach Hagen, dass jemand ihr Portemonnaie entwendet hatte. Sofort sprach sie den Zugbegleiter an, der wiederum die Bundespolizei alarmierte.

Bei der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Hagen erwarteten die Einsatzkräfte die Geschädigte und das Zugpersonal bereits. Die 52-Jährige erkannte am Bahnsteig einen jungen Mann wieder, der sich zuvor an ihrem Sitzplatz verdächtig verhalten habe.

Die Beamten konnten den Mann festhalten und überprüfen. Währenddessen fanden Bahnmitarbeiter in der Zugtoilette die besagte Brieftasche. Diese war allerdings leer. Die Bundespolizisten durchsuchten den Tatverdächtigen und fanden in seinen Taschen den Inhalt des gestohlenen Portemonnaies.

Auf der Wache erhielt die Geschädigte ihr Eigentum zurück. Der beschuldigte serbische Staatsbürger ist der Polizei bereits wegen anderer Eigentumsdelikte bekannt. Gegen ihn leitete die Bundespolizei in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

