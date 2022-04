Trossingen (ots) - Eine 21-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Straße "In Steppach" verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr mit einem Renault Kangoo die Straße "In Steppach" in Richtung Schwenningen. Auf Höhe einer Tankstelle bog er der 40-Jährige nach links auf das ...

mehr