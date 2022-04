Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 21-Jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (14.04.2022)

Trossingen (ots)

Eine 21-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Straße "In Steppach" verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr mit einem Renault Kangoo die Straße "In Steppach" in Richtung Schwenningen. Auf Höhe einer Tankstelle bog er der 40-Jährige nach links auf das Gelände ein. Dabei stieß der Renault-Fahrer mit einer 21-jährigen Frau zusammen, die in gleicher Richtung auf dem Gehweg radelte. Die Radfahrerin stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

