Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 zu. Der Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Karlsruhe unterwegs. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Unterführung zur Durmersheimer Straße, kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Durchfahren der Unterführung überschlug sich der Pkw dann. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war der rechte Fahrstreifen der B 36 bis gegen 16.00 Uhr gesperrt. Es kam zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

