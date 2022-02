Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Leichtkraftrad und Pkw stießen zusammen

Karlsruhe (ots)

Eine 16-Jährige war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Waldbrechtstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße bog ein 87-Jähriger mit seinem Pkw auf die Waldbrechtstraße ein, ohne auf die Leichtkraftradfahrerin zu achten. Diese kollidierte mit dem Pkw, stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 87-Jährige rückwärts und schob die am Boden liegende 16-Jährige und das Zweirad ein kurzes Stück vor sich her. Vor dem Aussteigen sicherte er den Pkw nicht gegen ein Wegrollen. Das Fahrzeug setzte sich dann rückwärts in Bewegung. Bei dem Versuch dieses zu stoppen wurden der 87-Jährige und ein helfender Passant leicht verletzt. Die drei Leichtverletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell