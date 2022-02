Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Corona-Teststation

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwochabend in eine Corona-Teststation in der Bonhoefferstraße ein und entwendete etwa 130 Schnelltests.

Offenbar verschaffte sich der Einbrecher zwischen 20:00 und 22:00 Uhr Zutritt zur Teststation in Oberreut, indem er die Containertüre mit unbekanntem Werkzeug aufhebelte. Eine angelehnte Tür und durchwühltes Inventar fand der Inhaber der Teststation vor, als er gegen 22:00 Uhr zurückkam. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 666-3411 entgegen.

