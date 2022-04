Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Kreisverkehr - Autofahrerin verletzt (13.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Kreisverkehr der Dürrheimer Straße und der Kreisstraße 5700 hat sich eine Audi-Fahrerin leicht verletzt. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer befand sich im Kreisverkehr hinter dem Audi einer 23-Jährigen. Im Kreisverkehr fuhr ein unbekannter Autofahrer aus Richtung Bad Dürrheim kommend ebenfalls in den Kreisel. Die junge Frau musste ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der VW prallte daraufhin in das Heck des Audi. Durch den Aufprall erlitt die 23-Jährige leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die junge Frau in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf rund 3.500 Euro.

