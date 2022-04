Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkrs. RW) Polizei fängt Kaninchen ein

Bochingen (ots)

Es war nicht der Osterhase, den die Polizei Oberndorf am Neckar am Mittwochabend in einem Waldstück zwischen Bochingen und Irslenbach eingefangen hat, sondern gleich sechs artverwandte Genossen, die ein Unbekannter ausgesetzt haben muss. Ein Spaziergänger hatte am Mittwochabend zunächst vier Kaninchen im Wald entdeckt und die Polizei informiert. Eine Streife kümmerte sich um den nichtalltäglichen "Fall" und machte sich auf die Suche. Dabei fand sie neben den Vieren noch zwei weitere Karnickel, die dann allesamt im Streifenwagen zum Tierschutzverein Oberndorf gebracht wurden. Augenscheinlich waren die Tiere gepflegt und putzmunter und möglicherweise erst kurz zuvor ausgesetzt worden. Hinweise auf den Besitzer gibt es derzeit nicht.

