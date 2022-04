VS-Schwenningen (ots) - Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Dürrheimer Straße ereignet hat. Ein Fiat und ein BMW fuhren in Richtung Messegelände hintereinander her. Der 45-jährige Fiat-Fahrer prallte hierbei auf das ...

mehr