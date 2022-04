Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit 6.500 Euro Blechschaden (13.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Dürrheimer Straße ereignet hat. Ein Fiat und ein BMW fuhren in Richtung Messegelände hintereinander her. Der 45-jährige Fiat-Fahrer prallte hierbei auf das Heck des BMW eines 23-Jährigen. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese sollten sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell