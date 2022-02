Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Betrunken gefahren

Ein 30 Jahre alter Autofahrer war am Freitag betrunken in Esens unterwegs. Die Polizei hielt den Renault-Fahrer gegen 3.20 Uhr auf der Auricher Straße an. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle führten sie bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

