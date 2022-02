Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Unfallflucht +++ Aurich - Transporter beschädigt +++ Dornum - Radfahrer schwer verletzt +++ Krummhörn - Autofahrer in Graben gelandet +++ Großefehn - Autofahrer mit Leitplanke kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Im Amaryllisweg in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts gegen eine Mercedes E-Klasse. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Transporter beschädigt

Ein Transporter wurde in der Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich beschädigt. Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Mercedes Sprinter und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Radfahrer schwer verletzt

In Dornum ist am Donnerstagabend ein Radfahrer bei einem Sturzgeschehen schwer verletzt worden. Ein 69-jähriger Mann fuhr gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Störtebekerstraße, als er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt ins Straucheln geriert. Er stürzte mit seinem Fahrrad auf den Radweg und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 69-Jährigen in eine Klinik.

Krummhörn - Autofahrer in Graben gelandet

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in der Krummhörn von der Fahrbahn abgekommen. Der 77-Jährige fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Woltzetener Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Auf einem rechtsseitigen Busparkplatz wollte er nach ersten Erkenntnissen wenden und kam dabei mit seinem Dacia alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Graben und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Großefehn - Autofahrer mit Leitplanke kollidiert

Ein Autofahrer ist am Freitag in Großefehn mit einer Leitplanke kollidiert. Der 39-Jährige fuhr gegen 1 Uhr mit einem BMW auf der Auricher Landstraße, als er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Der Mann wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell