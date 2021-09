Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall an roter Ampel - 29-Jähriger stationär im Krankenhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

An der Kreuzung Römerstraße / Radbodstraße kam es am Mittwoch, 15. September, 7.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Mercedes-Transporter.

Der 51-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter (Kennzeichen WAF) aus Ahlen fuhr auf der Römerstraße in Richtung Süden und kollidierte mit dem VW Golf eines 29-jährigen Mannes aus Hamm, der in gleicher Fahrtrichtung an der roten Ampel der Kreuzung wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW mit HAM-Kennzeichen mehrere Meter nach vorne geschoben.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt - der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Mit einem Rettungswagen wurde der 29-jährige Hammenser in ein Krankenhaus verbracht. Er verblieb stationär.(mg)

