POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte - Streit endet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 05.03.2022, gegen 01:15 Uhr entwickelte sich in einer Diskothek im Innenstadtbereich ein Streitgespräch zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 22 Jahren. Dieser Streit eskalierte derart, dass der 19-Jährige eine Glasflasche ergriff und mit dieser mehrfach auf den Kopf seines Gegenübers schlug. Der 22-Jährige erlitt hierdurch eine stark blutende Kopfplatzwunde, weshalb er durch hinzugezogene Rettungskräfte umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Der Täter wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Beamten der Örtlichkeit verwiesen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

