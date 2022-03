Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öl verloren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2022, gegen 22:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Ölspur auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie vor allem eine Ölspur auf den Straßenbahngleisen feststellen. Nach Bewertung des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Kraftfahrzeug auf der Diemersteinstraße gefahren ist, kommend von der Dorisstraße in Richtung Wasgaustraße. An der Einmündung Diemersteinstraße / Rheingönheimer Straße hat sich der unbekannte Fahrer voraussichtlich zum Linksabbiegen auf die Rheingönheimer Straße entschlossen. Dabei wurde durch ihn die vorgeschriebene Fahrtrichtung ignoriert und der Unbekannte ist über die angrenzende Erhöhung gefahren, welche die Fahrbahn zu den in der Mitte liegenden Straßenbahnschienen abgrenzt. In Folge des Überfahrens dürfte die Ölwanne des unbekannten Fahrzeugs erheblich beschädigt worden sein. In einem Bereich von etwa 100 Meter verteilte sich schließlich das gesamte Öl auf den Straßenbahngleisen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas über das Geschehen berichten können und Angaben zu dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

