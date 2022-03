Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 83-Jährige fällt nicht auf falsches Gewinnversprechen rein

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2022, gegen 14:30 Uhr, erhielt eine 83-Jährige einen Anruf von einem Mann, der ihr mitteilte, dass sie bei einer Volksbefragung mitgemacht und dabei gleichzeitig an einer Lotterie teilgenommen hätte. In diesem Zusammenhang hätte sie nun knapp 50.000 Euro gewonnen, die ihr morgen via Geldtransportunternehmen aus der Schweiz vorbeigebracht werden sollten. Deshalb sollte sie nun zügig eine Schweizer Rufnummer wählen, um die Zustellung des Gewinns zu organisieren. Nach Beendigung des Telefonats kontaktierte die 83-Jährige geistesgegenwärtig nicht das "Transportunternehmen", sondern die Polizei.

