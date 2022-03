Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen reagieren vorbildlich bei Schockanrufen

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2022, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 80-Jährige einen Anruf von einem Mann, der lange und laut ins Telefon weinte, so dass die Seniorin lediglich verstehen konnte, dass jemand verstorben sei. Da die 80-Jährige über die Betrugsmasche informiert war, beendete sie sofort das Telefonat.

Am 03.03.2022, gegen 14:30 Uhr, erhielt eine 85-Jährige einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn ausgab und mit stark weinerlicher Stimme erklärte "Mama, Mama mir ist was Schreckliches passiert..." Da auch sie sofort erkannte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, legte sie auf. Trotzdem nahm sie der Anruf sehr mit und sie war sehr schockiert.

Am 03.03.2022, gegen 16:00 Uhr, erhielt eine 70-Jährige einen Anruf von einer Frau, die ins Telefon jammerte: "Mami, Mami ich hatte einen Unfall, ich habe jemanden tot gefahren." Die Seniorin, die ahnte, dass es sich hierbei um einen betrügerischen Anruf handelte, antwortete mit " Ja, und ?", woraufhin die Anruferin auflegte. Daraufhin rief die 70-Jährige ihre Tochter an und vergewisserte sich, ob alles in Ordnung ist, was auch der Fall war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell