POL-PPRP: 37-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 37-Jähriger von drei unbekannten Männern ausgeraubt an der Ecke Marienstraße / Prinzregentenstraße. Nachdem der 37-Jährige ihnen mehrere tausend Euro sowie sein Handy übergeben habe, seien sie in einem blauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen geflüchtet in Richtung Prinzregentenstraße. Die sofort eintreffenden Polizeibeamten, die die Umgebung absuchten, konnten das Auto nicht mehr ausfindig machen.

Einer der Täter war etwa 25-35 Jahre alt und circa 1,75 m groß. Er hatte eine normale Statur und einen Bart.

Wer Hinweise zu dem Auto oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

