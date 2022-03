POL-PPRP: 81-jähriger Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 10.01.2022 und dem 02.03.2022, stahlen unbekannte Täter einen Anhänger im Wert von knapp 2.000 Euro, der am Fahrbahnrand der Industriestraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Anke Buchholz Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

