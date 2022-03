Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Autofahrer flüchtet, nachdem er Unfall verursacht hat - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 02.03.2022, gegen 15:30 Uhr, fuhren ein unbekannter Autofahrer, eine 35-Jährige, ein 32-Jähriger und eine 40-Jährige mit ihren Autos hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen der B 44 aus Richtung Mannheim kommend in Fahrtrichtung A 650. In Höhe der Abfahrt Rheinuferstraße bremste der unbekannte Autofahrer plötzlich stark ab und lenkte über die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung, um die Abfahrt Rheinuferstraße zu nehmen. Infolge dessen musste die hinter ihm fahrende 35-Jährige, der 32-Jährige und die 40-Jährige ebenfalls stark bremsen. Die 35-Jährige und der 32-Jährige konnten einen Zusammenstoß mit dem jeweils vorausfahrenden Auto durch starkes Bremsen verhindern und zum Stehen kommen. Der 40-Jährigen gelang es nicht mehr und sie fuhr auf das vor ihr befindliche Auto des 32-Jährigen auf, so dass dieses noch ein Stück vor rollte und das Auto der 35-Jährigen touchierte. Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung Rheinuferstraße davon. Durch den Aufprall wurde die 40-Jährige verletzt. Zudem traten aus ihrem Auto Betriebsflüssigkeiten aus, die durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr beseitigt wurden. Ihr Auto und das Auto des 32-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde für etwa eine Stunde die B44 in Richtung A 650 blockiert. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über die Abfahrt Rheinuferstraße abgeleitet.

Wer Angaben zu dem geflüchteten Auto und dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell