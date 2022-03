POL-PPRP: Sachbeschädigung in Bank

Ludwigshafen (ots) - Am 02.03.2022, gegen 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tankdeckel von zwei Müllfahrzeugen auf, die auf dem Wertstoffhof in der Saarburger Straße abgestellt waren. Sie stahlen insgesamt etwa 150 Liter Diesel aus den Tanks. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

