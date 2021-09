Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Schulgebäude; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Eingebrochen wurde in der nacht von Montag auf Dienstag in das "Luisenhaus" Des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums in der Luisenstraße.

Nachdem eine Holztür auf der Rückseite des Gebäudes brachial aufgetreten wurde, entwendeten die Eindringlinge aus dem Werkraum verschiedene Werkzeuge und eine Kabeltrommel. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 1.000.- Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere durch einen lauten Knall aufmerksam wurden, der durch das Eintreten der Tür entstanden sein könnte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.

