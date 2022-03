Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 01.03.2022, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Seilerstraße aus kommend über die Rohlochstraße in Richtung Gördelerplatz. Auf Grund einer Baustelle mit Straßensperre an der Einmündung der Seilerstraße / Goerdelerplatz sei er auf den Gehweg gefahren, um dann den Zebrastreifen der Rohrlachstraße zum Goerdelerplatzes zu überqueren. Genau in dem Moment sei ein Unbekannter mit seinem Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen von der Rohlochstraße aus kommend mit einem silbernen Golf 4 in Richtung Hartmannstraße gefahren. Dabei habe er die Kreuzung und den Zebrastreifen passiert, den der 18-Jährige gerade zu überqueren versuchte. Trotz eines Bremsversuchs des 18-Jährigen sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der 18-Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Autofahrer habe die Örtlichkeit verlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und die Angaben zu dem silbernen Golf 4 mit Ludwigshafener Kennzeichen (vermutlich LU-KA-???) und den Fahrer oder die Fahrerin machen kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

