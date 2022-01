Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt - Balkonbrand im Hochhaus - keine Verletzten

Mannheim (ots)

Am 01.01.22, um 19.17 Uhr, wurde ein Balkonbrand im 17. OG des Hochhauses Neckarpromenade 25 gemeldet. Um 19.38 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Auf dem Balkon kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand von Gartenmöbel und Unrat, so dass die Schadenshöhe sehr gering ist. Am Gebäude entstand kein Schaden. Beim Brandausbruch war die Wohnung leer. Verletzt wurde niemand, es mussten auch keine Personen evakuiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell