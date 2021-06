Polizei Wuppertal

POL-W: W-Kundgebung in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Unter dem Thema "We have a dream of a free palestine" meldete für den heutigen Tag der Palästinensische Freundschaftsverein Wuppertal eine Kundgebung in Wuppertal-Barmen an. Die Versammlung auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem Rathaus begann gegen 17:25 Uhr mit etwa 80 Teilnehmenden und Redebeiträgen. In der Spitze nahmen ca. 150 Personen an der friedlichen Versammlung teil, die um 18:55 Uhr vom Versammlungsleiter beendet wurde. (ak)

