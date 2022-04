Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Einbruch in Supermarkt (17.04.2022)

Schramberg (ots)

Offenbar auf Alkohol abgesehen hatte es die unbekannte Täterschaft, welche am Sonntagabend in einen Supermarkt in der Vier-Häuser-Straße im Ortsteil Sulgen eingebrochen ist. Gegen 21:20 Uhr wurde die Schiebetüre am Haupteingang des Lebensmittelmarktes aufgehebelt, anschließend wurde im Spirituosenregal eine Flasche Vodka entwendet. Beim Eintreffen der Polizei hatte der unbekannte Täter den Markt bereits verlassen, eine Fahndung verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell